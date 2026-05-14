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Exposition et vente aquarelles et dessins rue de l’église La Turballe

Exposition et vente aquarelles et dessins rue de l’église La Turballe vendredi 15 mai 2026.

Lieu : rue de l'église

Adresse : Centre culturel Saint-Pierre

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Turballe

Exposition et vente aquarelles et dessins

rue de l’église Centre culturel Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Exposition vente d’aquarelles de M. Caillou et dessins de H.Le Viennois vente au profit du secours populaire La Turballe-Piriac   .

rue de l’église Centre culturel Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 84 26  jcm.lambert@orange.fr

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English :

L’événement Exposition et vente aquarelles et dessins La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

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