Exposition et vente aquarelles et dessins rue de l’église La Turballe
Exposition et vente aquarelles et dessins rue de l’église La Turballe vendredi 15 mai 2026.
La Turballe
Exposition et vente aquarelles et dessins
rue de l’église Centre culturel Saint-Pierre La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Exposition vente d’aquarelles de M. Caillou et dessins de H.Le Viennois vente au profit du secours populaire La Turballe-Piriac .
rue de l’église Centre culturel Saint-Pierre La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 84 26 jcm.lambert@orange.fr
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L’événement Exposition et vente aquarelles et dessins La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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