Les matinées Turballaises La Turballe
Les matinées Turballaises La Turballe vendredi 15 mai 2026.
La Turballe
Les matinées Turballaises
rue du Maréchal Juin La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-15 13:00:00
Date(s) :
2026-05-15
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rue du Maréchal Juin La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 77 92 67 heol44420@gmail.com
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L’événement Les matinées Turballaises La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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