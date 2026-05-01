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Les matinées Turballaises La Turballe

Les matinées Turballaises La Turballe vendredi 15 mai 2026.

Adresse : rue du Maréchal Juin

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

La Turballe

Les matinées Turballaises

rue du Maréchal Juin La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-05-15 13:00:00

Date(s) :
2026-05-15

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rue du Maréchal Juin La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 77 92 67  heol44420@gmail.com

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English :

L’événement Les matinées Turballaises La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

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