La Turballe

Les matinées Turballaises

rue du Maréchal Juin La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-15 13:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Découvrir les talents d’ici les savoirs faire et les actions des artisans et commences locaux .

rue du Maréchal Juin La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 74 77 92 67 heol44420@gmail.com

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English :

L’événement Les matinées Turballaises La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44