Exposition – Être(s) humain(s) Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 15:00 – 18:30

Gratuit : oui Du mardi 10 novembre au dimanche 6 décembre, pendant les heures d’ouverture · Ormédo · à partir de 8 ansDes médiateurs seront présents pour accompagner la découverte de l’exposition le samedi 14 novembre, de 16h à 18h. Adulte, Tout public

Proposée par l’association SOS MEDITERRANÉE, l’exposition Être(s) humain(s) rassemble une sélection de photographies réalisées lors d’opérations de sauvetage en mer Méditerranée.À travers ces images, l’exposition propose une approche documentaire des parcours migratoires en Méditerranée centrale. Elle met en lumière des situations humaines individuelles ainsi que les dispositifs civils de secours en mer.Du mardi 10 novembre au dimanche 6 décembre, pendant les heures d’ouverture · Ormédo · à partir de 8 ansDes médiateurs seront présents pour accompagner la découverte de l’exposition le samedi 14 novembre, de 16h à 18h.

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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