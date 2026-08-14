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Exposition – Être(s) humain(s) Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault

Exposition – Être(s) humain(s) Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Médiathèque Ormédo - Orvault
Adresse
2 Promenade de l'Europe
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Du mardi 10 novembre au dimanche 6 décembre, pendant les heures d’ouverture · Ormédo · à partir de 8 ansDes médiateurs seront présents pour accompagner la découverte de l’exposition le samedi 14 novembre, de 16h à 18h.

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 15:00 – 18:30
Gratuit : oui Du mardi 10 novembre au dimanche 6 décembre, pendant les heures d’ouverture · Ormédo · à partir de 8 ansDes médiateurs seront présents pour accompagner la découverte de l’exposition le samedi 14 novembre, de 16h à 18h. Adulte, Tout public 

Proposée par l’association SOS MEDITERRANÉE, l’exposition Être(s) humain(s) rassemble une sélection de photographies réalisées lors d’opérations de sauvetage en mer Méditerranée.À travers ces images, l’exposition propose une approche documentaire des parcours migratoires en Méditerranée centrale. Elle met en lumière des situations humaines individuelles ainsi que les dispositifs civils de secours en mer.Du mardi 10 novembre au dimanche 6 décembre, pendant les heures d’ouverture · Ormédo · à partir de 8 ansDes médiateurs seront présents pour accompagner la découverte de l’exposition le samedi 14 novembre, de 16h à 18h.

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60


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