Bages

EXPOSITION ÉVEIL À LA PEINTURE

9 Avenue de la Méditerranée Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Les membres de l’association Eveil à la peinture vous invitent à découvrir leurs toiles à l’occasion d’une exposition qui aura lieu du vendredi 26 juin au mercredi 1er juillet de 10h à 12h et de 15h30 à 18h à la Casa Carrère. Vernissage le samedi 27 juin à 18h30 avec la collaboration du Club Photo. Entrée gratuite.

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9 Avenue de la Méditerranée Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25

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English :

Members of the Eveil à la peinture association invite you to discover their paintings at an exhibition taking place from Friday June 26 to Wednesday July 1, from 10am to 12pm and from 3.30pm to 6pm at Casa Carrère. Vernissage on Saturday June 27 at 6.30pm, with the collaboration of Club Photo. Free admission.

L’événement EXPOSITION ÉVEIL À LA PEINTURE Bages a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE