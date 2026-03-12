Exposition événement Sur les traces des héros chinois méconnus du Débarquement Mémorial britannique de Normandie Ver-sur-Mer

Exposition événement Sur les traces des héros chinois méconnus du Débarquement

Mémorial britannique de Normandie 13 Avenue Paul Poret Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

En 1944, 24 officiers de marine chinois se préparaient à partir à l’assaut de l’Europe occupée avec la Royal Navy britannique. Venez découvrir cette exposition pour en savoir plus sur ce chapitre rarement conté de solidarité internationale entre Asie et Occident, unis dans la lutte pour la liberté.

En 1944, alors que la poussée alliée contre les forces de l’Axe se précisait, 24 officiers de marine chinois poursuivaient leur entraînement naval au Royaume-Uni. Ils se préparaient eux aussi à partir à l’assaut de l’Europe occupée. Parmi eux, certains se retrouvèrent directement pris dans l’action du Débarquement de Normandie. Bravant les attaques de torpilles, ils protégèrent les forces au sol en

pilonnant les défenses allemandes.

Leur existence était tombée dans l’oubli. Pourtant, en 2015, un cahier datant de la Seconde Guerre mondiale fut découvert par hasard à Hong Kong, dans un immeuble sur le point d’être démoli.

Ce journal personnel, rédigé par l’un des 24 officiers, est à ce jour le seul témoignage connu d’un Chinois sur ce jour décisif du 6 juin 1944. En explorant les vies de ces officiers, nous avons non seulement mis au jour leur périple hors du commun de la Chine en guerre jusqu’à l’Europe, mais aussi leurs aspirations personnelles et leurs angoisses, ainsi que des récits d’amitié et d’amour traversant les continents.

Venez découvrir cette exposition unique en Normandie pour en savoir plus sur le diariste, ses compagnons d’armes, et ce chapitre rarement conté de solidarité internationale entre Asie et Occident, unis dans la lutte pour la liberté. .

Mémorial britannique de Normandie 13 Avenue Paul Poret Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 2 31 80 67 08 contact@goldbeach-tourisme.fr

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English : Exposition événement Sur les traces des héros chinois méconnus du Débarquement

In 1944, 24 Chinese naval officers were preparing to attack occupied Europe with the British Royal Navy. Come and discover this exhibition to find out more about this rarely told chapter in the international solidarity between Asia and the West, united in the fight for freedom.

L’événement Exposition événement Sur les traces des héros chinois méconnus du Débarquement Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Gold Beach