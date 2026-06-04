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Exposition exceptionnelle de Roland Gaubert (1914-1997), peintre expressionniste cubisant Rouen

Exposition exceptionnelle de Roland Gaubert (1914-1997), peintre expressionniste cubisant Rouen samedi 27 juin 2026.

Adresse : 33 Rue de l'Hôpital

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Rouen

Exposition exceptionnelle de Roland Gaubert (1914-1997), peintre expressionniste cubisant

33 Rue de l’Hôpital Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Venez découvrir à partir du 4 juin 18h, la première exposition à Rouen de Roland Gaubert. Il a cotoyé les plus grands artistes de l’Ecole de Paris dans les années 30 (Gleizes, Delaunay, Tal Coat…). Cette proximité a influencé son œuvre colorée, expressionniste, cubiste !!
Vous craquerez pour ses tableaux puissants et haut en couleurs.
A bientôt à La Galerie de Rouen, 33 rue de l’hôpital à Rouen   .

33 Rue de l’Hôpital Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie  

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English : Exposition exceptionnelle de Roland Gaubert (1914-1997), peintre expressionniste cubisant

L’événement Exposition exceptionnelle de Roland Gaubert (1914-1997), peintre expressionniste cubisant Rouen a été mis à jour le 2026-06-01 par Seine-Maritime Attractivité

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