Exposition exceptionnelle de Roland Gaubert (1914-1997), peintre expressionniste cubisant Rouen
Exposition exceptionnelle de Roland Gaubert (1914-1997), peintre expressionniste cubisant Rouen samedi 27 juin 2026.
Rouen
Exposition exceptionnelle de Roland Gaubert (1914-1997), peintre expressionniste cubisant
33 Rue de l’Hôpital Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez découvrir à partir du 4 juin 18h, la première exposition à Rouen de Roland Gaubert. Il a cotoyé les plus grands artistes de l’Ecole de Paris dans les années 30 (Gleizes, Delaunay, Tal Coat…). Cette proximité a influencé son œuvre colorée, expressionniste, cubiste !!
Vous craquerez pour ses tableaux puissants et haut en couleurs.
A bientôt à La Galerie de Rouen, 33 rue de l’hôpital à Rouen .
33 Rue de l’Hôpital Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Exposition exceptionnelle de Roland Gaubert (1914-1997), peintre expressionniste cubisant
L’événement Exposition exceptionnelle de Roland Gaubert (1914-1997), peintre expressionniste cubisant Rouen a été mis à jour le 2026-06-01 par Seine-Maritime Attractivité
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