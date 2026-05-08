Exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage

Jardin botanique Littoral 31, rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-06-11 18:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Accompagnés par l’artiste plasticienne Amandine Polet, les Conservatoires botaniques nationaux (CBN) vous invitent à découvrir une œuvre originale mêlant botanique, création artistique et poésie une ode au végétal sauvage ! L’exposition Ex(s)istere se déploie à travers une série de 14 panneaux, chacun consacré à une espèce végétale choisie par l’un des 14 CBN. Communes ou rares, ces plantes portent toutes un message elles racontent notre relation au vivant, témoignent des enjeux de certains territoires et nous interpellent sur leur devenir… Les contenus s’appuient sur l’expertise scientifique des CBN, tout en laissant une place à l’émotion et à l’imaginaire, notamment par les dessins et textes poétiques de l’artiste. .

Jardin botanique Littoral 31, rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine botanique@saintjeandeluz.fr

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English : Exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage

L’événement Exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque