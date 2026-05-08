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Exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz

Exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Jardin botanique Littoral Saint-Jean-de-Luz mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Jardin botanique Littoral

Adresse : 31, rue Gaëtan de Bernoville

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage

Jardin botanique Littoral 31, rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-06-11 18:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Accompagnés par l’artiste plasticienne Amandine Polet, les Conservatoires botaniques nationaux (CBN) vous invitent à découvrir une œuvre originale mêlant botanique, création artistique et poésie une ode au végétal sauvage ! L’exposition Ex(s)istere se déploie à travers une série de 14 panneaux, chacun consacré à une espèce végétale choisie par l’un des 14 CBN. Communes ou rares, ces plantes portent toutes un message elles racontent notre relation au vivant, témoignent des enjeux de certains territoires et nous interpellent sur leur devenir… Les contenus s’appuient sur l’expertise scientifique des CBN, tout en laissant une place à l’émotion et à l’imaginaire, notamment par les dessins et textes poétiques de l’artiste.   .

Jardin botanique Littoral 31, rue Gaëtan de Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   botanique@saintjeandeluz.fr

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English : Exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage

L’événement Exposition Ex(s)istere, une ode au végétal sauvage Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque

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