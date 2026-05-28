Exposition Re Mode vers une mode durable Villa et Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Exposition Re Mode vers une mode durable

Villa et Parc Ducontenia Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:00:00

fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-10 2026-06-11

Exposition des créations textiles des élèves du lycée Ramiro Arrué et de Recycl’Arte, association de récup’ créative et d’innovation sociale du Sud Labourd. Aujourd’hui nous achetons 60% de vêtements de plus qu’il y a quinze ans et nous les portons deux à trois fois moins longtemps. Alors que tout le monde s’accorde sur l’urgence d’économiser les ressources naturelles, la fast- fashion accroît encore plus ce phénomène. Il s’agit de découvrir comment limiter la surconsommation de vêtements dans une démarche éco-responsable d’upcycling ou de Re-modélisation à partir de vêtement de seconde main. L’association Recycl’Arte accompagne les projets du lycée et propose différentes alternatives à nos modes de consommations vestimentaires et mène un projet pour permettre aux femmes de customiser leur culotte pour la transformer en culotte de règle, objet textile utile… .

Villa et Parc Ducontenia Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 58 98 06 coordination@recyclarte.org

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English :

L’événement Exposition Re Mode vers une mode durable Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque