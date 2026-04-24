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Gala de danse Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz

Gala de danse Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz

Gala de danse Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz samedi 30 mai 2026.

Lieu : Tanka centre culturel

Adresse : 12 Rue Duconte

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Gala de danse

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Spectacle de l’école de danse Studio 707   .

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87 

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English :

L’événement Gala de danse Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque

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