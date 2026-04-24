Gala de danse Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz
Gala de danse Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz samedi 30 mai 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Gala de danse
Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Spectacle de l’école de danse Studio 707 .
Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87
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English :
L’événement Gala de danse Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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