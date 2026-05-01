Exposition Femmes artistes Musée du prieuré Charolles
Exposition Femmes artistes Musée du prieuré Charolles mercredi 6 mai 2026.
Charolles
Exposition Femmes artistes
Musée du prieuré 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Bien souvent oubliées, les femmes tiennent une part importante dans l’évolution de l’art. Grâce au courage et au combat de l’Union des femmes peintres et sculpteurs (1881), les femmes peuvent aujourd’hui entrer aux écoles des beaux arts, s’épanouir dans leur art et vivre de leur productions artistiques. Cette exposition met à l’honneur les femmes artistes dont les œuvres sont conservées au musée Marie Gormand, Marie-Louise Rigaud Lauféron, Eugénie Faux -Froidure, Nathalie Domingo, Kira Molin ; tout en les faisant dialoguer avec des artistes féminines contemporaines Rachel Schlumberger, Valérie Henry, Déborah Champagnon, Lucie Lorton, Claire Deboisse, Rachel Bonin, Anne Mouz. .
Musée du prieuré 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74 museeduprieure@ville-charolles.fr
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English : Exposition Femmes artistes
L’événement Exposition Femmes artistes Charolles a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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