Exposition Femmes artistes Musée du prieuré Charolles

Charolles

Exposition Femmes artistes

Musée du prieuré 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Bien souvent oubliées, les femmes tiennent une part importante dans l’évolution de l’art. Grâce au courage et au combat de l’Union des femmes peintres et sculpteurs (1881), les femmes peuvent aujourd’hui entrer aux écoles des beaux arts, s’épanouir dans leur art et vivre de leur productions artistiques. Cette exposition met à l’honneur les femmes artistes dont les œuvres sont conservées au musée Marie Gormand, Marie-Louise Rigaud Lauféron, Eugénie Faux -Froidure, Nathalie Domingo, Kira Molin ; tout en les faisant dialoguer avec des artistes féminines contemporaines Rachel Schlumberger, Valérie Henry, Déborah Champagnon, Lucie Lorton, Claire Deboisse, Rachel Bonin, Anne Mouz. .

Musée du prieuré 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74 museeduprieure@ville-charolles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Femmes artistes

L’événement Exposition Femmes artistes Charolles a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)