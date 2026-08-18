EXPOSITION Femmes d’excellence dans l’Histoire Château de Simiane Valréas
vendredi 9 octobre 2026 · Château de Simiane · Valréas
Informations pratiques
Valréas
EXPOSITION Femmes d’excellence dans l’Histoire
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-11 20:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Pendant le 3eme Salon du Livre d’Auteurs Amoureux des Village des Amis du Chateau
Des portraits de femmes qui ont éclairé le monde par leur courage et leur talent, leur engagement
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisdesimiane@gmail.com
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English :
During the 3rd Book Fair for Authors in Love at the Village des Amis du Château
Portraits of women who have %E9clair%E9 the world through their courage, talent, and dedication
L’événement EXPOSITION Femmes d’excellence dans l’Histoire Valréas a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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