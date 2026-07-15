Informations pratiques

Amfreville-sur-Iton

Exposition ferme modèle Journées européennes du patrimoine

Ferme de l’église, 1 Rue de l’Église Amfreville-sur-Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ferme modèle des années 1880 dont l’architecture est d’un style néo-industriel et où on a pu déceler dans le dessin de la grange un prémice de l’architecture religieuse des années 1930. Exposition des plans d’origine signés Etienne Roussel en collaboration avec son fils Georges-Paul, ainsi que de l’article de Eugène Marchand dans le Journal d’Agriculture Pratique décrivant la modernité et la rationalité de l’activité agricole sur le site. Matériel agricole et de transport d’autrefois. .

Ferme de l’église, 1 Rue de l’Église Amfreville-sur-Iton 27400 Eure Normandie

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English : Exposition ferme modèle Journées européennes du patrimoine

L’événement Exposition ferme modèle Journées européennes du patrimoine Amfreville-sur-Iton a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure