Informations pratiques

Amfreville-sur-Iton

Visite libre de l’église Notre-Dame Journées européennes du patrimoine

Eglise Notre-Dame, Rue de l’Église Amfreville-sur-Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Des éléments mobiliers sont classés, en particulier une rare représentation de la Trinité datant du XVIème siècle. Des statues et tableaux intéressants mériteraient d’être restaurés. L’église fait l’objet de travaux de restauration. .

Eglise Notre-Dame, Rue de l’Église Amfreville-sur-Iton 27400 Eure Normandie

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English : Visite libre de l’église Notre-Dame Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite libre de l’église Notre-Dame Journées européennes du patrimoine Amfreville-sur-Iton a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure