Visite libre de l’église Notre-Dame Journées européennes du patrimoine Amfreville-sur-Iton
dimanche 20 septembre 2026 · Amfreville-sur-Iton
Informations pratiques
Amfreville-sur-Iton
Visite libre de l’église Notre-Dame Journées européennes du patrimoine
Eglise Notre-Dame, Rue de l’Église Amfreville-sur-Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Des éléments mobiliers sont classés, en particulier une rare représentation de la Trinité datant du XVIème siècle. Des statues et tableaux intéressants mériteraient d’être restaurés. L’église fait l’objet de travaux de restauration. .
Eglise Notre-Dame, Rue de l’Église Amfreville-sur-Iton 27400 Eure Normandie
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English : Visite libre de l’église Notre-Dame Journées européennes du patrimoine
L’événement Visite libre de l’église Notre-Dame Journées européennes du patrimoine Amfreville-sur-Iton a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure
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