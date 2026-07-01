Exposition : Festival Gribouillis ! (6e édition), Espace Saint-Rémi, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition : Festival Gribouillis ! (6e édition) 18 – 20 septembre Espace Saint-Rémi Gironde

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Chaque année en septembre, le Festival Gribouillis ! fait vibrer la ville au rythme de la bande dessinée, du livre jeunesse et du dessin, à travers un parcours d’expositions original et festif.

À l’Espace Saint-Rémi :

Voyagez à bord de Marly, l’iconique personnage d’Emmanuel Lantam

Suivez les personnages de Fanny Dreyer au fil des paysages

Arpentez les paysages sauvages et poétiques de Valfret

Laissez-vous émouvoir par les belles images du dernier livre de David Prudhomme

Jouez avec les livres objets de Fanny Millard.

À la Bibliothèque Mériadeck :

Une grande rétrospective Michel Rabagliati, figure emblématique de la bande dessinée québécoise.

Galerie BAG :

L’univers horrifique et décalé d’Erik Svetoft.

Chez Disparate :

La poésie du dessin de la jeune autrice Melhia Martin.

Sur les grilles du Jardin Public :

Les Pyrénées vues par Fanny Dreyer et Valfret.

‍ ‍ ‍ Pendant les Journées européennes du patrimoine, partez à la recherche des 6 membres de la famille Gribouillis, imaginés par Emmanuel Lantam : collectionnez gratuitement les cartes en répondant à une question dans chaque exposition !

Gratuit et pour toute la famille !

️ Plus d’infos : festivalgribouillis.fr

—

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Espace Saint-Rémi 4 Rue Jouannet, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556812844 https://www.bordeaux.fr/structures-et-artistes [{« link »: « https://www.festivalgribouillis.fr/ »}] Ancienne église du XIe siècle, le lieu sera successivement, pendant deux siècles, magasin à fourrage, magasin des douanes, écurie, garage et puis réserve du musée d’Aquitaine. Aujourd’hui, l’espace Saint-Rémi est un lieu d’expression contemporaine dans lequel la sculpture, la peinture, la photographie et la vidéo sont à l’honneur entre les murs.

Chaque année en septembre, le Festival Gribouillis ! fait vibrer la ville au rythme de la bande dessinée, du livre jeunesse et du dessin, à travers un parcours d’expositions original et festif.

© Emmanuel Lantam x Studio Helmo