Exposition : Festival Gribouillis ! (6e édition), Espace Saint-Rémi, Bordeaux
vendredi 18 septembre 2026 · Espace Saint-Rémi · Bordeaux
Informations pratiques
Exposition : Festival Gribouillis ! (6e édition) 18 – 20 septembre Espace Saint-Rémi Gironde
Entrée libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Chaque année en septembre, le Festival Gribouillis ! fait vibrer la ville au rythme de la bande dessinée, du livre jeunesse et du dessin, à travers un parcours d’expositions original et festif.
À l’Espace Saint-Rémi :
Voyagez à bord de Marly, l’iconique personnage d’Emmanuel Lantam
Suivez les personnages de Fanny Dreyer au fil des paysages
Arpentez les paysages sauvages et poétiques de Valfret
Laissez-vous émouvoir par les belles images du dernier livre de David Prudhomme
Jouez avec les livres objets de Fanny Millard.
À la Bibliothèque Mériadeck :
Une grande rétrospective Michel Rabagliati, figure emblématique de la bande dessinée québécoise.
Galerie BAG :
L’univers horrifique et décalé d’Erik Svetoft.
Chez Disparate :
La poésie du dessin de la jeune autrice Melhia Martin.
Sur les grilles du Jardin Public :
Les Pyrénées vues par Fanny Dreyer et Valfret.
Pendant les Journées européennes du patrimoine, partez à la recherche des 6 membres de la famille Gribouillis, imaginés par Emmanuel Lantam : collectionnez gratuitement les cartes en répondant à une question dans chaque exposition !
Gratuit et pour toute la famille !
️ Plus d’infos : festivalgribouillis.fr
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Espace Saint-Rémi 4 Rue Jouannet, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556812844 https://www.bordeaux.fr/structures-et-artistes [{« link »: « https://www.festivalgribouillis.fr/ »}] Ancienne église du XIe siècle, le lieu sera successivement, pendant deux siècles, magasin à fourrage, magasin des douanes, écurie, garage et puis réserve du musée d’Aquitaine. Aujourd’hui, l’espace Saint-Rémi est un lieu d’expression contemporaine dans lequel la sculpture, la peinture, la photographie et la vidéo sont à l’honneur entre les murs.
Chaque année en septembre, le Festival Gribouillis ! fait vibrer la ville au rythme de la bande dessinée, du livre jeunesse et du dessin, à travers un parcours d’expositions original et festif.
© Emmanuel Lantam x Studio Helmo
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