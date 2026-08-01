Informations pratiques

Lunas-les-Châteaux

EXPOSITION FETE DE L’OURS FRED DE JONG

16 Route de Bédarieux Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-08-15

Exposition Fête de l’ours de Fred De Jong à Lunas-les-châteaux. Fred de Jong présente ses dernières peintures à l’huile

Exposition Fête de l’ours de Fred De Jong à Lunas-les-châteaux.

Fred de Jong présente ses dernières peintures à l’huile

Vernissage le 15 août à 17h

Du jeudi au dimanche de 15h à 19h

Finissage le 30 octobre à 17h .

16 Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie

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English :

F%EAte de l’ours Exhibition by Fred De Jong in Lunas-les-Châteaux. Fred De Jong presents his latest oil paintings

L’événement EXPOSITION FETE DE L’OURS FRED DE JONG Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB