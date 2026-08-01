EXPOSITION FETE DE L’OURS FRED DE JONG Lunas-les-Châteaux
samedi 15 août 2026 · Lunas
Informations pratiques
Lunas-les-Châteaux
EXPOSITION FETE DE L’OURS FRED DE JONG
16 Route de Bédarieux Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-08-15
Exposition Fête de l’ours de Fred De Jong à Lunas-les-châteaux. Fred de Jong présente ses dernières peintures à l’huile
Exposition Fête de l’ours de Fred De Jong à Lunas-les-châteaux.
Fred de Jong présente ses dernières peintures à l’huile
Vernissage le 15 août à 17h
Du jeudi au dimanche de 15h à 19h
Finissage le 30 octobre à 17h .
16 Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie
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English :
F%EAte de l’ours Exhibition by Fred De Jong in Lunas-les-Châteaux. Fred De Jong presents his latest oil paintings
L’événement EXPOSITION FETE DE L’OURS FRED DE JONG Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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