Laruns

Exposition Fêtes, loisirs et sport en Ossau de 1900 à 1939

Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Descendant d’une famille de siffleurs d’Aas, René Arripe, écrivain ossalois est attaché aux racines et à l’identité du territoire. Il dépeint dans ses ouvrages, la vie locale avec sensibilité et authenticité. Il vous présente son exposition Fêtes, sports et loisirs en Ossau de 1900 à 1939 à travers la carte postale, agrémentée de 10 panneaux complémentaires comportant de nombreux documents inédits.

Animation gratuite. .

Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15 animations@laruns.fr

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English : Exposition Fêtes, loisirs et sport en Ossau de 1900 à 1939

L’événement Exposition Fêtes, loisirs et sport en Ossau de 1900 à 1939 Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées