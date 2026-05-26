Exposition Fêtes, loisirs et sport en Ossau de 1900 à 1939 Laruns
Exposition Fêtes, loisirs et sport en Ossau de 1900 à 1939 Laruns jeudi 6 août 2026.
Laruns
Exposition Fêtes, loisirs et sport en Ossau de 1900 à 1939
Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Descendant d’une famille de siffleurs d’Aas, René Arripe, écrivain ossalois est attaché aux racines et à l’identité du territoire. Il dépeint dans ses ouvrages, la vie locale avec sensibilité et authenticité. Il vous présente son exposition Fêtes, sports et loisirs en Ossau de 1900 à 1939 à travers la carte postale, agrémentée de 10 panneaux complémentaires comportant de nombreux documents inédits.
Animation gratuite. .
Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15 animations@laruns.fr
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English : Exposition Fêtes, loisirs et sport en Ossau de 1900 à 1939
L’événement Exposition Fêtes, loisirs et sport en Ossau de 1900 à 1939 Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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