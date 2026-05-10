Exposition « Focus » – Marathon Photo Numérique Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 1 – 25 juillet Entrée libre

Découvrez les photos prises le jour du concours ainsi que les résultats des prix du jury. Toute la durée de l’expo, vous pouvez voter pour votre photo préférée afin de décerner les 2 prix du public.

Découvrez les photos prises le jour du concours ainsi que les résultats des prix du jury. Pendant toute la durée de l’exposition, vous pouvez voter pour votre photo préférée afin de décerner les deux prix du public.

**Prix du public**

Un vote du public pour les deux meilleures photos aura lieu lors de l’exposition des photos du marathon.

Pour ce faire, une urne est à votre disposition au Triskell. Vous pouvez également participer en ligne via le [formulaire en ligne sur www.ploeren.bzh](https://www.ploeren.bzh/agenda/exposition-focus-marathon-photo-numerique/) à partir du 1er juillet.

Remise des prix du jury le samedi 4 juillet à 11 h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-25T18:00:00.000+02:00

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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



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