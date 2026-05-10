Mission photo : Marathon Photo Numérique #17 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 6 juin, 14h00 Le règlement du marathon et les fiches d’inscriptions sont disponibles à la médiathèque ou en ligne sur www.ploeren.bzh jusqu’au 3 juin.

Gratuit – Tout public

Par équipe de 2, 3 ou 4 personnes (mineurs autorisés et accompagnés si moins de 14 ans)

En équipe, réalisez 4 clichés sur 2 thèmes en 3h. Créativité et réactivité seront de mise ! Inscriptions jusqu’au 3 juin sur www.ploeren.bzh ou à la médiathèque. Équipes de 2 à 4.

Cet évènement ouvert à tous les photographes, novices et amateurs, consiste en la réalisation de quatre photos illustrant deux thèmes imposés, le tout par équipe et en trois heures. Il s’agit d’un concours pendant lequel il faudra se montrer extrêmement réactif et créatif !

Pour cette édition 2026, Le Triskell ouvre son espace d’exposition au Marathon photo pour exposer durant le mois de juillet toutes les photos du concours.

Un jury sélectionnera les trois meilleurs clichés de chaque thème. Alors, n’attendez plus et inscrivez-vous pour participer à ce défi créatif et stimulant, partager un moment entre amis ou en famille, gagner de nombreux lots et avoir la chance d’exposer comme un artiste !

Le règlement du marathon et les fiches d’inscriptions sont disponibles à la médiathèque ou [en ligne sur www.ploeren.bzh](https://www.ploeren.bzh/agenda/mission-photo-marathon-photo-numerique/) jusqu’au 3 juin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00.000+02:00

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https://www.ploeren.bzh/agenda/mission-photo-marathon-photo-numerique/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



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