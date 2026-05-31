Fête de la musique à Ploeren, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

Fête de la musique à Ploeren Vendredi 26 juin, 18h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:45:00+02:00

Fin : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:45:00+02:00

La ville de Ploeren, les associations musicales et les commerçants du centre-ville vous ont concocté un programme du tonnerre !

« Faites de la musique, Fête de la musique », tel pourrait être le slogan de ce rendez-vous incontournable à Ploeren où toutes les musiques trouvent leur place. L’occasion de passer une belle soirée musicale et conviviale, en famille ou entre amis !

Au programme: les élèves de l’association Azimut, les membres de l’association de danses, de chants et de musiques bretonne Tal er Mor, Cahir (musiques et chants irlandais), Tam Glaz (musiques bretonnes), Batuca’Breizh (musiques brésiliennes), On the rocks (reprises rock), The flying bones (rock garage)…

Et également une scène en accès libre et en autonomie pour chorales, musiciennes et musiciens amateurs.

Formulaire d’inscription en ligne sur www.ploeren.bzh

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://www.ploeren.bzh/actualites/participez-a-la-scene-ouverte-pendant-la-fete-de-la-musique-2/ »}]

Fête de la musique à Ploeren ! Une soirée conviviale avec de nombreux artistes (rock, breton, brésilien) et une scène ouverte amateurs (inscription sur www.plozren.bzh). fête de la musique the flying bones