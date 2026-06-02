Fête de la musique à Ploeren Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 26 juin, 18h00

Fête de la musique à Ploeren ! Une soirée conviviale avec de nombreux artistes (rock, breton, brésilien) et une scène ouverte amateurs (inscription sur www.plozren.bzh).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T23:45:00.000+02:00

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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren



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