Fête de la musique à Ploeren Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren
Fête de la musique à Ploeren Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren vendredi 26 juin 2026.
Fête de la musique à Ploeren Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 26 juin, 18h00
Fête de la musique à Ploeren ! Une soirée conviviale avec de nombreux artistes (rock, breton, brésilien) et une scène ouverte amateurs (inscription sur www.plozren.bzh).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T23:45:00.000+02:00
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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren
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