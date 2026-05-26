Ploeren

Dîner des chefs Ode à l’été

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le vendredi 10 juillet 2026, les chefs du Mezo vous invitent à une nouvelle édition exclusive de leur Dîner des Chefs “Ode à l’été”. Une expérience gastronomique en plusieurs temps, pensée comme une célébration de la saison estivale et des produits du jardin.

Le menu dégustation, signé Kévin Gatin et Franck Geuffroy, s’accompagne d’une sélection d’accords imaginée par notre sommelier vins & Champagne au verre, accords sans alcool ou grands vins à la bouteille. .

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

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L’événement Dîner des chefs Ode à l’été Ploeren a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 56