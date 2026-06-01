Concert Dého et Maylis présentent « Broken Legends », Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

Concert Dého et Maylis présentent « Broken Legends » Samedi 20 juin, 11h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:15:00+02:00

Ce spectacle mêle musique live et récit pour offrir un véritable voyage au cœur de l’Amérique musicale du 20e siècle, à travers les figures marquantes – mais parfois méconnues – de la folk, du blues et de la country. Hank Williams, Blaze Foley, Townes Van Zandt, Leadbelly ou encore Jackson C. Frank… autant de noms que le grand public découvre ou redécouvre avec émotion grâce à cette proposition originale, sensible et accessible.

Une guitare, un violoncelle, Dého et Maylis réinterprètent ces morceaux mythiques tout en partageant des anecdotes étonnantes et touchantes sur la vie de ces artistes. Le spectacle alterne moments musicaux et narratifs, créant un lien fort entre la scène et le public. Pensé pour tous les âges, Broken Legends séduit aussi bien les amateurs de musique que les curieux en quête de découvertes culturelles.

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne

Spectacle mêlant musique live et récit, Broken Legends explore folk, blues et country du 20e siècle. Guitare, violoncelle et anecdotes sensibles pour un voyage accessible à tous. Entrée libre. concert dého