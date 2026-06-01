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Exposition « Focus » – Marathon Photo Numérique, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

Exposition « Focus » – Marathon Photo Numérique, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

Exposition « Focus » – Marathon Photo Numérique, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Espace culturel Le Triskell - Ploeren

Adresse : Le Triskell ploeren

Ville : 56880 Ploeren

Département : Morbihan

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif : Entrée libre

Exposition « Focus » – Marathon Photo Numérique 1 – 25 juillet Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T09:00:00+02:00 – 2026-07-01T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T18:00:00+02:00

Découvrez les photos prises le jour du concours ainsi que les résultats des prix du jury. Pendant toute la durée de l’exposition, vous pouvez voter pour votre photo préférée afin de décerner les deux prix du public.

Prix du public
Un vote du public pour les deux meilleures photos aura lieu lors de l’exposition des photos du marathon.
Pour ce faire, une urne est à votre disposition au Triskell. Vous pouvez également participer en ligne via le formulaire en ligne sur www.ploeren.bzh à partir du 1er juillet.

Remise des prix du jury le samedi 4 juillet à 11 h

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://www.ploeren.bzh/agenda/exposition-focus-marathon-photo-numerique/ »}]
Découvrez les photos prises le jour du concours ainsi que les résultats des prix du jury. Toute la durée de l’expo, vous pouvez voter pour votre photo préférée afin de décerner les 2 prix du public. exposition photo

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