Exposition « Tambours battantes ! » – Myriam Jégat, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

Exposition « Tambours battantes ! » – Myriam Jégat 1 – 27 juin Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

Visible aux horaires d’ouverture du Triskell

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

« Tambours Battantes ! » met en lumière le regard de femmes artistes (vidéaste, graphiste, photographe, créatrice de podcasts) sur les femmes. Elles parlent de leur métier, de leur travail, de leurs engagements… Construit par la Fédération des Acteurs et Actrices des Musiques & Danses Traditionnelles, ce projet valorise des « visages » et des « actrices » qui ont fait et font les musiques et danses traditionnelles du monde d’aujourd’hui. Ce projet, somme toute, réjouissant par la diversité, la puissance et la justesse de ces femmes luthières, artistes, collecteuses, directrices de structure, techniciennes, nous interpelle et nous interroge. In fine, ces portraits de femmes, ce n’est pas valoriser l’exceptionnel, mais c’est ouvrir nos consciences et nos regards pour nous inviter à changer nos représentations. Bon regard, bonne découverte…

Finissage et visite de l’exposition en présence de l’artiste le vendredi 19 juin à 18h30.

Avec une prestation musicale d’Emmanuelle Bouthillier

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne

« Tambours Battantes ! » met en lumière des femmes artistes et leurs engagements. Le projet valorise celles qui font vivre les musiques et danses trad aujourd’hui. Entrée libre. exposition ploeren