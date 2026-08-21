Exposition « Focus sur notre village au début du XXè siècle », Office de tourisme intercommunal, La Londe-les-Maures

Informations pratiques

Exposition « Focus sur notre village au début du XXè siècle » 19 et 20 septembre Office de tourisme intercommunal Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion du Bicentenaire de la photographie, l’Office de tourisme vous invite à remonter le temps et à découvrir le village de La Londe les Maures à travers le regard des photographes et au cours des deux premières décennies de sa naissance en tant que commune en 1901.

Exposition réalisée à partir de collections de cartes postales généreusement prêtées par des Londais et numérisées afin de vous faire partager ce patrimoine.

Office de tourisme intercommunal 60 boulevard du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 01 53 10 https://www.mpmtourisme.com/

A l’occasion du Bicentenaire de la photographie, l’Office de tourisme vous invite à remonter le temps et à découvrir le village de La Londe les Maures à travers le regard des photographes et au cours…

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