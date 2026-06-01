Exposition Forêt Maison de l’estuaire Plourivo
Exposition Forêt Maison de l’estuaire Plourivo mardi 16 juin 2026.
Plourivo
Exposition Forêt
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-06-16
Une exposition de l’espace des sciences de Rennes. Explorez l’univers de la forêt et de sa biodiversité grâce à une exposition vivante et accessible à tous. Illustrations, dispositifs interactifs et manipulations invitent petits et grands à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes forestiers. .
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
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English :
L’événement Exposition Forêt Plourivo a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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