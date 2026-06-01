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Exposition Forêt Maison de l’estuaire Plourivo

Exposition Forêt Maison de l’estuaire Plourivo mardi 16 juin 2026.

Lieu : Maison de l'estuaire

Adresse : Lieu-dit Traou Nez

Ville : 22860 Plourivo

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Plourivo

Exposition Forêt

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-06-16

Une exposition de l’espace des sciences de Rennes. Explorez l’univers de la forêt et de sa biodiversité grâce à une exposition vivante et accessible à tous. Illustrations, dispositifs interactifs et manipulations invitent petits et grands à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes forestiers.   .

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79 

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English :

L’événement Exposition Forêt Plourivo a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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