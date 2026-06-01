Exposition Forêt Maison de l’estuaire Plourivo

Plourivo

Exposition Forêt

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-16

Une exposition de l’espace des sciences de Rennes. Explorez l’univers de la forêt et de sa biodiversité grâce à une exposition vivante et accessible à tous. Illustrations, dispositifs interactifs et manipulations invitent petits et grands à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes forestiers. .

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

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English :

L’événement Exposition Forêt Plourivo a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol