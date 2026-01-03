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Exposition Frank Stella. Minimal / Maximal Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez

Exposition Frank Stella. Minimal / Maximal Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez samedi 27 juin 2026.

Lieu : Rue Fernand Léger

Adresse : Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole

Ville : 42270 Saint-Priest-en-Jarez

Département : Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 3 janvier 2026

Tarif : 6.5 6.5

Saint-Priest-en-Jarez

Exposition Frank Stella. Minimal / Maximal

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-27
fin : 2026-01-03

Date(s) :
2026-06-27

“Frank Stella. Minimal / Maximal” est une rétrospective complète et inédite consacrée à l’artiste américain Frank Stella, réunissant des œuvres monumentales emblématiques de son parcours.
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Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 52 52  mamcaccueil@saint-etienne-metropole.fr

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English : Exhibition Frank Stella. Minimal / Maximal

Frank Stella: Minimal / Maximal” is a comprehensive and unprecedented retrospective dedicated to the American artist Frank Stella, bringing together monumental works that are emblematic of his career.

L’événement Exposition Frank Stella. Minimal / Maximal Saint-Priest-en-Jarez a été mis à jour le 2026-06-17 par Saint-Étienne Métropole

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