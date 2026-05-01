Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil
Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil mardi 12 mai 2026.
Ébreuil
Exposition Galerie des Charitains
Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-12 14:30:00
fin : 2026-05-31 18:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Découvrez les œuvres de Blanche Fournier et Annie Brelurut-Pegand pour ouvrir la saison artistique 2026 !
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Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes artbelette@gmail.com
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English :
Discover the works of Blanche Fournier and Annie Brelurut-Pegand to open the 2026 artistic season!
L’événement Exposition Galerie des Charitains Ébreuil a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Val de Sioule