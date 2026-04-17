Annexe d’animation d’Ébreuil Viva Sioule Ébreuil
Annexe d’animation d’Ébreuil Viva Sioule Ébreuil samedi 6 juin 2026.
Ébreuil
Annexe d’animation d’Ébreuil
Viva Sioule 17 avenue de la Gare Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Courses nature, canicross, randonnées, jeux, crêpes et barbecue… Une journée conviviale pour tous, au profit des projets des jeunes !
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Viva Sioule 17 avenue de la Gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80 contact@vivasioule.fr
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English :
Nature races, canicross, hikes, games, pancakes and barbecue? A day of fun for all, in aid of young people’s projects!
L’événement Annexe d’animation d’Ébreuil Ébreuil a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule
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