Annexe d’animation d’Ébreuil Viva Sioule Ébreuil

Ébreuil

Annexe d’animation d’Ébreuil

Viva Sioule 17 avenue de la Gare Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Courses nature, canicross, randonnées, jeux, crêpes et barbecue… Une journée conviviale pour tous, au profit des projets des jeunes !

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Viva Sioule 17 avenue de la Gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80 contact@vivasioule.fr

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English :

Nature races, canicross, hikes, games, pancakes and barbecue? A day of fun for all, in aid of young people’s projects!

L’événement Annexe d’animation d’Ébreuil Ébreuil a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule