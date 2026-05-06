Festival Musiques Vivantes Sextuor de Brahms et Métamorphoses de Strauss Ébreuil
Festival Musiques Vivantes Sextuor de Brahms et Métamorphoses de Strauss Ébreuil jeudi 9 juillet 2026.
Ébreuil
Festival Musiques Vivantes Sextuor de Brahms et Métamorphoses de Strauss
Abbatiale Saint-Léger Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Sept solistes internationaux réunis autour de deux monuments du romantisme. Un dialogue saisissant entre jeunesse et crépuscule, lumière et mélancolie. Verre de l’amitié et rencontre avec les artistes à l’issue du concert.
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Abbatiale Saint-Léger Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
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English :
Seven international soloists unite around two monuments of Romanticism. A striking dialogue between youth and twilight, light and melancholy. Glass of friendship and meeting with the artists after the concert.
L’événement Festival Musiques Vivantes Sextuor de Brahms et Métamorphoses de Strauss Ébreuil a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Val de Sioule
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