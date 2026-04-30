Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil
Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil mardi 28 juillet 2026.
Ébreuil
Exposition Galerie des Charitains
Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Artistes Blandine BRUNET-GOUGAT (art plastique, peinture), Sylvie FRADIER, Valérie BLUM, Gilles BARP (sculpture, peinture), Véronique MONTEL. Art plastique, sculpture, peinture… Un programme riche et varié pour un été placé sous le signe de la création.
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Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes artbelette@gmail.com
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English :
Artists Blandine BRUNET-GOUGAT (plastic art, painting), Sylvie FRADIER, Valérie BLUM, Gilles BARP (sculpture, painting), Véronique MONTEL. Plastic art, sculpture, painting? A rich and varied program for a creative summer.
L’événement Exposition Galerie des Charitains Ébreuil a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Val de Sioule
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