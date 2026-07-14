Informations pratiques

Ébreuil

Millénaire abbatiale Saint-Léger Concert de guitare classique Emmanuel Rossfelder

Abbatiale Saint-Léger Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le guitariste classique Emmanuel Rossfelder investit l’Abbatiale Saint-Léger pour un concert intimiste et envoûtant.

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Abbatiale Saint-Léger Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes michel.bonnefille771@orange.fr

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English :

Classical guitarist Emmanuel Rossfelder takes over the Abbatiale Saint-Léger for an intimate, spellbinding concert.

L’événement Millénaire abbatiale Saint-Léger Concert de guitare classique Emmanuel Rossfelder Ébreuil a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Val de Sioule