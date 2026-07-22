La Menace en concert à l’Opus Place de l’église Ébreuil
vendredi 7 août 2026 · Place de l'église · Ébreuil
Informations pratiques
Ébreuil
La Menace en concert à l’Opus
Place de l’église Opus Café Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
LA MENACE est un duo de rock groovy et psychédélique qui nous lie éternellement aux années 70.
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Place de l’église Opus Café Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 92 10 opuscafe03450@gmail.com
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English :
LA MENACE is a groovy, psychedelic rock duo that forever ties us to the ’70s.
L’événement La Menace en concert à l’Opus Ébreuil a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Val de Sioule