Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil

Ébreuil

Exposition Galerie des Charitains

Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-01 14:30:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-01

Artistes Marie FILOMENA-ARROUGE-KeRI’M, Odette GONNARD, Sébastien BOUREAU, Nathalie BOUGET (peinture)

La rentrée se fait en couleurs avec quatre peintres aux sensibilités uniques, à découvrir tout septembre !

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Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes artbelette@gmail.com

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English :

Artists Marie FILOMENA-ARROUGE-KeRI’M, Odette GONNARD, Sébastien BOUREAU, Nathalie BOUGET (painting)

Four painters with unique sensibilities are back for a colorful autumn, to be discovered throughout September!

L’événement Exposition Galerie des Charitains Ébreuil a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Val de Sioule