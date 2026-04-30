Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil

Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil mardi 1 septembre 2026.

Lieu : Place de la Liberté

Adresse : Galerie des Charitains Art'Belette

Ville : 03450 Ébreuil

Département : Allier

Début : mardi 1 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Ébreuil

Exposition Galerie des Charitains

Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-01 14:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :
2026-09-01

Artistes Marie FILOMENA-ARROUGE-KeRI’M, Odette GONNARD, Sébastien BOUREAU, Nathalie BOUGET (peinture)
La rentrée se fait en couleurs avec quatre peintres aux sensibilités uniques, à découvrir tout septembre !
  .

Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   artbelette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artists Marie FILOMENA-ARROUGE-KeRI’M, Odette GONNARD, Sébastien BOUREAU, Nathalie BOUGET (painting)
Four painters with unique sensibilities are back for a colorful autumn, to be discovered throughout September!

L’événement Exposition Galerie des Charitains Ébreuil a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Ébreuil (Allier)