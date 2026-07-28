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AGENDA · Ébreuil

Fête de la Batteuse Ébreuil

dimanche 20 septembre 2026 · Ébreuil

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Au Saule Blanc
Ville
03450 Ébreuil
Département
Allier
Tarif

Ébreuil

Fête de la Batteuse

Au Saule Blanc Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Ambiance de moisson garantie à la Fête de la Batteuse ! Cochon à la broche, buvette, animations toute la journée. Repas sur réservation. Événement reporté au 20 septembre.
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Au Saule Blanc Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 26 63 82  cavalcadesebreuil@gmail.com

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English :

A harvest atmosphere is guaranteed at the Combine Harvester Festival! Pig on a spit, refreshment stand, and entertainment all day long. Meals by reservation only. Event postponed to September 20.

L’événement Fête de la Batteuse Ébreuil a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule

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