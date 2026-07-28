Fête de la Batteuse Ébreuil
dimanche 20 septembre 2026 · Ébreuil
Informations pratiques
Ébreuil
Fête de la Batteuse
Au Saule Blanc Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Ambiance de moisson garantie à la Fête de la Batteuse ! Cochon à la broche, buvette, animations toute la journée. Repas sur réservation. Événement reporté au 20 septembre.
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Au Saule Blanc Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 26 63 82 cavalcadesebreuil@gmail.com
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English :
A harvest atmosphere is guaranteed at the Combine Harvester Festival! Pig on a spit, refreshment stand, and entertainment all day long. Meals by reservation only. Event postponed to September 20.
L’événement Fête de la Batteuse Ébreuil a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule
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