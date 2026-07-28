Informations pratiques

Ébreuil

Fête de la Batteuse

Au Saule Blanc Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Ambiance de moisson garantie à la Fête de la Batteuse ! Cochon à la broche, buvette, animations toute la journée. Repas sur réservation. Événement reporté au 20 septembre.

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Au Saule Blanc Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 26 63 82 cavalcadesebreuil@gmail.com

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English :

A harvest atmosphere is guaranteed at the Combine Harvester Festival! Pig on a spit, refreshment stand, and entertainment all day long. Meals by reservation only. Event postponed to September 20.

L’événement Fête de la Batteuse Ébreuil a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule