Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil

Ébreuil

Exposition Galerie des Charitains

Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-05 14:30:00

fin : 2026-10-18 18:30:00

Date(s) :

2026-10-05

Artistes Pascal LEPOT — Alain CROULLEBOIS. Pour clore la saison, deux artistes à l’honneur dans une exposition intime et soignée.

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Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes artbelette@gmail.com

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English :

Artists Pascal LEPOT ? Alain CROULLEBOIS. To close the season, two artists in the spotlight in an intimate, carefully curated exhibition.

L’événement Exposition Galerie des Charitains Ébreuil a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Val de Sioule