Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil
Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil lundi 5 octobre 2026.
Ébreuil
Exposition Galerie des Charitains
Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-05 14:30:00
fin : 2026-10-18 18:30:00
Date(s) :
2026-10-05
Artistes Pascal LEPOT — Alain CROULLEBOIS. Pour clore la saison, deux artistes à l’honneur dans une exposition intime et soignée.
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Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes artbelette@gmail.com
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English :
Artists Pascal LEPOT ? Alain CROULLEBOIS. To close the season, two artists in the spotlight in an intimate, carefully curated exhibition.
L’événement Exposition Galerie des Charitains Ébreuil a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Val de Sioule