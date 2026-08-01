Informations pratiques

Ébreuil

Les Charitains fêtent l’Assomption

Jardins des Charitains Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Un après-midi de spiritualité et de convivialité aux Jardins des Charitains ! Jeu de piste, collation dans les jardins, et représentation théâtrale Combat de Farces par la Compagnie Oghma.

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Jardins des Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

An afternoon of spirituality and fellowship at the Jardins des Charitains! A scavenger hunt, a snack in the gardens, and a theatrical performance of Combat de Farces by the Oghma Theater Company.

L’événement Les Charitains fêtent l’Assomption Ébreuil a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule