Les Charitains fêtent l’Assomption Ébreuil
samedi 15 août 2026 · Ébreuil
Informations pratiques
Ébreuil
Les Charitains fêtent l’Assomption
Jardins des Charitains Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Un après-midi de spiritualité et de convivialité aux Jardins des Charitains ! Jeu de piste, collation dans les jardins, et représentation théâtrale Combat de Farces par la Compagnie Oghma.
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Jardins des Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
An afternoon of spirituality and fellowship at the Jardins des Charitains! A scavenger hunt, a snack in the gardens, and a theatrical performance of Combat de Farces by the Oghma Theater Company.
L’événement Les Charitains fêtent l’Assomption Ébreuil a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule
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