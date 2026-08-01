UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ébreuil

Les Charitains fêtent l’Assomption Ébreuil

samedi 15 août 2026 · Ébreuil

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Jardins des Charitains
Ville
03450 Ébreuil
Département
Allier
Tarif

Ébreuil

Les Charitains fêtent l’Assomption

Jardins des Charitains Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Un après-midi de spiritualité et de convivialité aux Jardins des Charitains ! Jeu de piste, collation dans les jardins, et représentation théâtrale Combat de Farces par la Compagnie Oghma.
  .

Jardins des Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An afternoon of spirituality and fellowship at the Jardins des Charitains! A scavenger hunt, a snack in the gardens, and a theatrical performance of Combat de Farces by the Oghma Theater Company.

L’événement Les Charitains fêtent l’Assomption Ébreuil a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Ébreuil (Allier)