Pêche Les pieds dans l’eau rue de la Levée Ébreuil

Ébreuil

Pêche Les pieds dans l’eau

rue de la Levée Rendez-vous sur les quais Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:30:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Vos enfants apprendront ou se perfectionneront aux techniques de pêche avec des moniteurs diplômés. Matériel fourni. Pêche sur le quai ou les pieds dans l’eau (prévoir vieilles baskets/casquette et tenue de rechange). Mini 3 Max 6 enfants.

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rue de la Levée Rendez-vous sur les quais Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

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English :

Your children will learn or perfect their fishing techniques with qualified instructors. Equipment provided. Fishing on the quay or with your feet in the water (bring old trainers/cap and a change of clothes). Mini 3 Max 6 children.

L’événement Pêche Les pieds dans l’eau Ébreuil a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Val de Sioule