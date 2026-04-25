Pêche Les pieds dans l’eau rue de la Levée Ébreuil
Pêche Les pieds dans l’eau rue de la Levée Ébreuil jeudi 23 juillet 2026.
Ébreuil
Pêche Les pieds dans l’eau
rue de la Levée Rendez-vous sur les quais Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:30:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Vos enfants apprendront ou se perfectionneront aux techniques de pêche avec des moniteurs diplômés. Matériel fourni. Pêche sur le quai ou les pieds dans l’eau (prévoir vieilles baskets/casquette et tenue de rechange). Mini 3 Max 6 enfants.
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rue de la Levée Rendez-vous sur les quais Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
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English :
Your children will learn or perfect their fishing techniques with qualified instructors. Equipment provided. Fishing on the quay or with your feet in the water (bring old trainers/cap and a change of clothes). Mini 3 Max 6 children.
L’événement Pêche Les pieds dans l’eau Ébreuil a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme Val de Sioule
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