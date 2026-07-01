Adhodane en concert à l’Opus Place de l’église Ébreuil
vendredi 24 juillet 2026 · Place de l'église · Ébreuil
Informations pratiques
Ébreuil
Adhodane en concert à l’Opus
Place de l’église Opus Café Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Adhodane (chansons poétiques et danses Folk Trad ) Un souffle à deux voix, des mélodies modernes et des histoires du temps passé.
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Place de l’église Opus Café Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 92 10 opuscafe03450@gmail.com
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English :
Adhodane (poetic songs and traditional folk dances): A breath of fresh air in two voices, modern melodies, and stories from days gone by.
L’événement Adhodane en concert à l’Opus Ébreuil a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule
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