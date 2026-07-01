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AGENDA · Ébreuil

Adhodane en concert à l’Opus Place de l’église Ébreuil

vendredi 24 juillet 2026 · Place de l'église · Ébreuil

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Opus Café
Ville
03450 Ébreuil
Département
Allier
Tarif

Ébreuil

Adhodane en concert à l’Opus

Place de l’église Opus Café Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Adhodane (chansons poétiques et danses Folk Trad ) Un souffle à deux voix, des mélodies modernes et des histoires du temps passé.
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Place de l’église Opus Café Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 92 10  opuscafe03450@gmail.com

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English :

Adhodane (poetic songs and traditional folk dances): A breath of fresh air in two voices, modern melodies, and stories from days gone by.

L’événement Adhodane en concert à l’Opus Ébreuil a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule

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