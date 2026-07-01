Adhodane en concert à l’Opus Place de l’église Ébreuil

Informations pratiques

Ébreuil

Adhodane en concert à l’Opus

Place de l’église Opus Café Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Adhodane (chansons poétiques et danses Folk Trad ) Un souffle à deux voix, des mélodies modernes et des histoires du temps passé.

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Place de l’église Opus Café Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 92 10 opuscafe03450@gmail.com

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English :

Adhodane (poetic songs and traditional folk dances): A breath of fresh air in two voices, modern melodies, and stories from days gone by.

L’événement Adhodane en concert à l’Opus Ébreuil a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule