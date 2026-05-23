Litter’Art 1ère édition Ébreuil
Litter’Art 1ère édition Ébreuil samedi 18 juillet 2026.
Ébreuil
Litter’Art 1ère édition
Jardin des Charitains ( derrière l’église) Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Livres, pinceaux et bonne humeur au cœur d’Ébreuil ! Un week-end familial mêlant dédicaces, ateliers créatifs, jeux d’énigmes dans le village et spectacles vivants. Petits et grands bienvenus !
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Jardin des Charitains ( derrière l’église) Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 15 79 18 association.andra@orange.fr
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English :
Books, paintbrushes and fun in the heart of Ébreuil! A family weekend of book signings, creative workshops, village puzzles and live entertainment. Young and old welcome!
L’événement Litter’Art 1ère édition Ébreuil a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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