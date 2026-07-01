Informations pratiques

Ébreuil

Bal des pompiers et feux d’artifice

Plan d’eau, près du camping des Nières Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Célébrez la Fête nationale à Ébreuil avec le bal des pompiers, une retraite aux flambeaux, un feu d’artifice et une soirée festive animée par un DJ. Restauration et buvette sur place.

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Plan d’eau, près du camping des Nières Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amicaledespompiers.ebreuil@hotmail.com

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English :

Celebrate National Day in Combreuil with the firefighters’ ball, a torchlight parade, fireworks, and a festive evening featuring a DJ. Food and drinks available on site.

L’événement Bal des pompiers et feux d’artifice Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule