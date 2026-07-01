Bal des pompiers et feux d’artifice Ébreuil
mardi 14 juillet 2026 · Ébreuil
Informations pratiques
Ébreuil
Bal des pompiers et feux d’artifice
Plan d’eau, près du camping des Nières Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Célébrez la Fête nationale à Ébreuil avec le bal des pompiers, une retraite aux flambeaux, un feu d’artifice et une soirée festive animée par un DJ. Restauration et buvette sur place.
.
Plan d’eau, près du camping des Nières Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amicaledespompiers.ebreuil@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celebrate National Day in Combreuil with the firefighters’ ball, a torchlight parade, fireworks, and a festive evening featuring a DJ. Food and drinks available on site.
L’événement Bal des pompiers et feux d’artifice Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Ébreuil (Allier)
- Festival Musiques Vivantes Sextuor de Brahms et Métamorphoses de Strauss Ébreuil 9 juillet 2026
- Litter’Art 1ère édition Ébreuil 18 juillet 2026
- Pêche Les pieds dans l’eau rue de la Levée Ébreuil 23 juillet 2026
- Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil 28 juillet 2026
- Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil 1 septembre 2026