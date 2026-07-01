UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ébreuil

Bal des pompiers et feux d’artifice Ébreuil

mardi 14 juillet 2026 · Ébreuil

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
Plan d’eau, près du camping des Nières
Ville
03450 Ébreuil
Département
Allier
Tarif

Ébreuil

Bal des pompiers et feux d’artifice

Plan d’eau, près du camping des Nières Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Célébrez la Fête nationale à Ébreuil avec le bal des pompiers, une retraite aux flambeaux, un feu d’artifice et une soirée festive animée par un DJ. Restauration et buvette sur place.
  .

Plan d’eau, près du camping des Nières Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   amicaledespompiers.ebreuil@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate National Day in Combreuil with the firefighters’ ball, a torchlight parade, fireworks, and a festive evening featuring a DJ. Food and drinks available on site.

L’événement Bal des pompiers et feux d’artifice Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Ébreuil (Allier)