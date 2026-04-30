Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil
Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil mardi 2 juin 2026.
Ébreuil
Exposition Galerie des Charitains
Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-02 14:30:00
fin : 2026-06-28 18:30:00
Date(s) :
2026-06-02
Artistes Tony DEBS, Stéphane CRETIN, Claude MOREAU, Sabeline SALZE (peinture). Quatre regards, quatre univers une exposition collective de peinture à ne pas manquer tout au long du mois de juin !
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Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes artbelette@gmail.com
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English :
Artists: Tony DEBS, Stéphane CRETIN, Claude MOREAU, Sabeline SALZE (painting). Four perspectives, four universes: a collective painting exhibition not to be missed throughout June!
L’événement Exposition Galerie des Charitains Ébreuil a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Val de Sioule
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