Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil

Ébreuil

Exposition Galerie des Charitains

Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-02 14:30:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-02

Artistes Tony DEBS, Stéphane CRETIN, Claude MOREAU, Sabeline SALZE (peinture). Quatre regards, quatre univers une exposition collective de peinture à ne pas manquer tout au long du mois de juin !

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Place de la Liberté Galerie des Charitains Art’Belette Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes artbelette@gmail.com

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English :

Artists: Tony DEBS, Stéphane CRETIN, Claude MOREAU, Sabeline SALZE (painting). Four perspectives, four universes: a collective painting exhibition not to be missed throughout June!

L’événement Exposition Galerie des Charitains Ébreuil a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Val de Sioule