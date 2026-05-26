Du chemin de terre au chemin de vie Place de l’église Ébreuil

Ébreuil

Du chemin de terre au chemin de vie

Place de l’église Café associatif du val de sioule (l’opus) Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Projection du film réalisé par Eric Bellet entre le Puy en Velay et St Jacques de Compostelle (1500 kms) suivi d’un échange avec ce marcheur passionné de rencontres et d’aventure.

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Place de l’église Café associatif du val de sioule (l’opus) Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com

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English :

Screening of Eric Bellet’s film between Le Puy en Velay and St Jacques de Compostelle (1500 kms), followed by a discussion with this walker with a passion for encounters and adventure.

L’événement Du chemin de terre au chemin de vie Ébreuil a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule