Du chemin de terre au chemin de vie Place de l’église Ébreuil
Du chemin de terre au chemin de vie Place de l’église Ébreuil samedi 13 juin 2026.
Ébreuil
Du chemin de terre au chemin de vie
Place de l’église Café associatif du val de sioule (l’opus) Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Projection du film réalisé par Eric Bellet entre le Puy en Velay et St Jacques de Compostelle (1500 kms) suivi d’un échange avec ce marcheur passionné de rencontres et d’aventure.
.
Place de l’église Café associatif du val de sioule (l’opus) Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of Eric Bellet’s film between Le Puy en Velay and St Jacques de Compostelle (1500 kms), followed by a discussion with this walker with a passion for encounters and adventure.
L’événement Du chemin de terre au chemin de vie Ébreuil a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Ébreuil (Allier)
- Blind test et apéro concert à l’Opus Café Opus Café Ébreuil 29 mai 2026
- Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil 2 juin 2026
- Annexe d’animation d’Ébreuil Viva Sioule Ébreuil 6 juin 2026
- Tournoi de tennis d’Ébreuil Rue des Nières Ébreuil 20 juin 2026
- Festival Musiques Vivantes Sextuor de Brahms et Métamorphoses de Strauss Ébreuil 9 juillet 2026