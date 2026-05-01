Blind test et apéro concert à l’Opus Café Opus Café Ébreuil

Ébreuil

Blind test et apéro concert à l’Opus Café

Opus Café 1, place de l’église Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Apéro concert à 19h30 avec l’Atelier Balkan suivi d’une soirée Blind Test (quizz musical) à 20h30.

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Opus Café 1, place de l’église Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 92 10 opuscafe03450@gmail.com

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English :

Apéro concert at 7:30pm with Atelier Balkan, followed by a Blind Test evening (musical quiz) at 8:30pm.

L’événement Blind test et apéro concert à l’Opus Café Ébreuil a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Val de Sioule