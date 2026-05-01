Blind test et apéro concert à l’Opus Café Opus Café Ébreuil
Blind test et apéro concert à l’Opus Café Opus Café Ébreuil vendredi 29 mai 2026.
Ébreuil
Blind test et apéro concert à l’Opus Café
Opus Café 1, place de l’église Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Apéro concert à 19h30 avec l’Atelier Balkan suivi d’une soirée Blind Test (quizz musical) à 20h30.
.
Opus Café 1, place de l’église Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 92 10 opuscafe03450@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Apéro concert at 7:30pm with Atelier Balkan, followed by a Blind Test evening (musical quiz) at 8:30pm.
L’événement Blind test et apéro concert à l’Opus Café Ébreuil a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Ébreuil (Allier)
- Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil 2 juin 2026
- Annexe d’animation d’Ébreuil Viva Sioule Ébreuil 6 juin 2026
- Festival Musiques Vivantes Sextuor de Brahms et Métamorphoses de Strauss Ébreuil 9 juillet 2026
- Pêche Les pieds dans l’eau rue de la Levée Ébreuil 23 juillet 2026
- Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil 28 juillet 2026