Tournoi de tennis d’Ébreuil Rue des Nières Ébreuil

Ébreuil

Tournoi de tennis d’Ébreuil

Rue des Nières Courts de Tennis ( face au camping des Nières) Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-20

Sortez les raquettes ! Le tournoi annuel d’Ébreuil ouvre ses courts aux adultes comme aux jeunes. Deux semaines de compétition conviviale dans un cadre champêtre. Inscrivez-vous vite !

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Rue des Nières Courts de Tennis ( face au camping des Nières) Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 21 70 10 stephane.coppin8@orange.fr

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English :

Get out your rackets! The annual Ébreuil tournament opens its courts to adults and youngsters alike. Two weeks of friendly competition in a rural setting. Register now!

L’événement Tournoi de tennis d’Ébreuil Ébreuil a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule