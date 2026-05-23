Tournoi de tennis d’Ébreuil Rue des Nières Ébreuil
Tournoi de tennis d’Ébreuil Rue des Nières Ébreuil samedi 20 juin 2026.
Ébreuil
Tournoi de tennis d’Ébreuil
Rue des Nières Courts de Tennis ( face au camping des Nières) Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-20
Sortez les raquettes ! Le tournoi annuel d’Ébreuil ouvre ses courts aux adultes comme aux jeunes. Deux semaines de compétition conviviale dans un cadre champêtre. Inscrivez-vous vite !
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Rue des Nières Courts de Tennis ( face au camping des Nières) Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 21 70 10 stephane.coppin8@orange.fr
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English :
Get out your rackets! The annual Ébreuil tournament opens its courts to adults and youngsters alike. Two weeks of friendly competition in a rural setting. Register now!
L’événement Tournoi de tennis d’Ébreuil Ébreuil a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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