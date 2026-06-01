Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert à l’OPUS L’Opus Café Ébreuil

Concert à l’OPUS L’Opus Café Ébreuil samedi 27 juin 2026.

Lieu : L'Opus Café

Adresse : 1 place de l'église

Ville : 03450 Ébreuil

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Ébreuil

Concert à l’OPUS

L’Opus Café 1 place de l’église Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le groupe Les Anges Ailleurs vont se produire au lieu culturel et inter associatif l’Opus Café à Ebreuil Entrée au chapeau
  .

L’Opus Café 1 place de l’église Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   opuscafe03450@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The group Les Anges Ailleurs will perform at the cultural and inter-organizational venue l’Opus Café in Ébreuil—Admission by donation

L’événement Concert à l’OPUS Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Ébreuil (Allier)