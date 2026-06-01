Concert à l’OPUS L’Opus Café Ébreuil
Concert à l’OPUS L’Opus Café Ébreuil samedi 27 juin 2026.
Ébreuil
Concert à l’OPUS
L’Opus Café 1 place de l’église Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le groupe Les Anges Ailleurs vont se produire au lieu culturel et inter associatif l’Opus Café à Ebreuil Entrée au chapeau
.
L’Opus Café 1 place de l’église Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The group Les Anges Ailleurs will perform at the cultural and inter-organizational venue l’Opus Café in Ébreuil—Admission by donation
L’événement Concert à l’OPUS Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Ébreuil (Allier)
- Tournoi de tennis d’Ébreuil Rue des Nières Ébreuil 20 juin 2026
- Fête de la Musique Camping des Nières Guinguette des Nières Ébreuil 20 juin 2026
- Fête de la musique des élèves de MarmitaZic Salle polyvalente Armand Pradel Ébreuil 21 juin 2026
- Fête de la musique à l’Opus Opus Café Ébreuil 21 juin 2026
- Festival Musiques Vivantes Sextuor de Brahms et Métamorphoses de Strauss Ébreuil 9 juillet 2026