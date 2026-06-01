Concert à l’OPUS L’Opus Café Ébreuil

Ébreuil

Concert à l’OPUS

L’Opus Café 1 place de l’église Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le groupe Les Anges Ailleurs vont se produire au lieu culturel et inter associatif l’Opus Café à Ebreuil Entrée au chapeau

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L’Opus Café 1 place de l’église Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes opuscafe03450@gmail.com

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English :

The group Les Anges Ailleurs will perform at the cultural and inter-organizational venue l’Opus Café in Ébreuil—Admission by donation

L’événement Concert à l’OPUS Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Val de Sioule