Fête de la Musique Camping des Nières Guinguette des Nières Ébreuil samedi 20 juin 2026.

Ébreuil

Fête de la Musique Camping des Nières

Guinguette des Nières 41, rue Des Nières Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de la 45ème édition de la Fête de la Musique, le camping des Nières propose une soirée rock des années 80 avec en live le groupe Pyrock Bar et restauration sur place trio de brochettes, frite et dessert pour 15€ Ouvert à tous

.

Guinguette des Nières 41, rue Des Nières Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 70 60 contact@campingdesnieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 45th edition of the Fête de la Musique, the Nières Campground is hosting an ’80s rock night featuring a live performance by the band Pyrock On-site bar and food service: trio of skewers, fries, and dessert for 15? Open to everyone

L’événement Fête de la Musique Camping des Nières Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Val de Sioule