Fête de la musique à l’Opus Opus Café Ébreuil
Fête de la musique à l’Opus Opus Café Ébreuil dimanche 21 juin 2026.
Ébreuil
Fête de la musique à l’Opus
Opus Café 1 place de l’église Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique avec nous dimanche 21 juin à l’Opus Café !
Au programme
17h ~ ouverture de l’Opus Café ☕
18h ~ début de la scène ouverte (sans inscription cette fois )
20h ~ bœuf musical (musique improvisée)
.
Opus Café 1 place de l’église Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 53 47 91 opuscafe03450@gmail.com
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English :
Come and celebrate music with us on Sunday June 21 at Opus Café!
Program:
5pm ~ opening of Opus Café ?
6pm ~ start of the open stage (no registration this time)
8pm ~ musical jam (improvised music)
L’événement Fête de la musique à l’Opus Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Val de Sioule
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