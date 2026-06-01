Fête de la musique à l’Opus Opus Café Ébreuil dimanche 21 juin 2026.

Ébreuil

Fête de la musique à l’Opus

Opus Café 1 place de l’église Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter la musique avec nous dimanche 21 juin à l’Opus Café !

Au programme

17h ~ ouverture de l’Opus Café ☕

18h ~ début de la scène ouverte (sans inscription cette fois )

20h ~ bœuf musical (musique improvisée)

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Opus Café 1 place de l’église Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 53 47 91 opuscafe03450@gmail.com

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English :

Come and celebrate music with us on Sunday June 21 at Opus Café!

Program:

5pm ~ opening of Opus Café ?

6pm ~ start of the open stage (no registration this time)

8pm ~ musical jam (improvised music)

L’événement Fête de la musique à l’Opus Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Val de Sioule