Fête de la musique des élèves de MarmitaZic Salle polyvalente Armand Pradel Ébreuil
Fête de la musique des élèves de MarmitaZic Salle polyvalente Armand Pradel Ébreuil dimanche 21 juin 2026.
Ébreuil
Fête de la musique des élèves de MarmitaZic
Salle polyvalente Armand Pradel Salle des fêtes avenue de la Gare Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Chaque année, MarmitaZic organise une présentation de ses élèves musiciens ainsi que des groupes lors de la Fête de la Musique.
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Salle polyvalente Armand Pradel Salle des fêtes avenue de la Gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 92 10 marmitazic@gmail.com
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English :
Every year, MarmitaZic organizes a presentation of its student musicians and bands during the Fête de la Musique.
L’événement Fête de la musique des élèves de MarmitaZic Ébreuil a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Val de Sioule
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