Exposition Gaston Vuiller le bourg Gimel-les-Cascades

Informations pratiques

Gimel-les-Cascades

Exposition Gaston Vuiller

le bourg Salle des expositions Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

L’exposition retrace le parcours de Gaston VUILLIER célèbre illustrateur de la fin du XIXème siècle, véritable ethnographe et précurseur dans la défense du paysage, qui a vécu les dernières années de sa vie à Gimel. De nombreuses œuvres sont présentées au public (aquarelles et huiles sur toiles). .

le bourg Salle des expositions Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 68 74 henriette.v19@gmail.com

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English : Exposition Gaston Vuiller

L’événement Exposition Gaston Vuiller Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes