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AGENDA · Gimel-les-Cascades

Exposition Gaston Vuiller le bourg Gimel-les-Cascades

samedi 11 juillet 2026 · le bourg · Gimel-les-Cascades

Exposition Gaston Vuiller le bourg Gimel-les-Cascades

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
le bourg
Adresse
Salle des expositions
Ville
19800 Gimel-les-Cascades
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Gimel-les-Cascades

Exposition Gaston Vuiller

le bourg Salle des expositions Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-11

L’exposition retrace le parcours de Gaston VUILLIER célèbre illustrateur de la fin du XIXème siècle, véritable ethnographe et précurseur dans la défense du paysage, qui a vécu les dernières années de sa vie à Gimel. De nombreuses œuvres sont présentées au public (aquarelles et huiles sur toiles).   .

le bourg Salle des expositions Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 68 74  henriette.v19@gmail.com

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English : Exposition Gaston Vuiller

L’événement Exposition Gaston Vuiller Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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