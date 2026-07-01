Exposition Gaston Vuiller le bourg Gimel-les-Cascades
samedi 11 juillet 2026 · le bourg · Gimel-les-Cascades
Informations pratiques
Gimel-les-Cascades
Exposition Gaston Vuiller
le bourg Salle des expositions Gimel-les-Cascades Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
L’exposition retrace le parcours de Gaston VUILLIER célèbre illustrateur de la fin du XIXème siècle, véritable ethnographe et précurseur dans la défense du paysage, qui a vécu les dernières années de sa vie à Gimel. De nombreuses œuvres sont présentées au public (aquarelles et huiles sur toiles). .
le bourg Salle des expositions Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 68 74 henriette.v19@gmail.com
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English : Exposition Gaston Vuiller
L’événement Exposition Gaston Vuiller Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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